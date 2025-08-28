Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Fidan'dan muhalefetin saldırılarına net cevap: Ben takım oyuncusuyum, kaptanımız Cumhurbaşkanımız

Bakan Fidan'dan muhalefetin saldırılarına net cevap: Ben takım oyuncusuyum, kaptanımız Cumhurbaşkanımız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TGRT Haber Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve muhalefetin kendisini neden hedef aldığına dair soruya Bakan Fidan "Ben bir takım oyuncusuyum, kaptanımız Cumhurbaşkanımız. Bu takımdaki rolümü en iyi şekilde hayata geçirmeye çalışıyorum. Bu konuyu iç politikada ucuz siyasete malzeme yapmamaya çalışıyoruz" sözleri ile cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TGRT Haber Gündem Özel programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Hakan Fidan, CHP lideri Özgür Özel’in eleştirilerine canlı yayında cevap verdi.

Bakan Fidan'dan muhalefetin saldırılarına net cevap: Ben takım oyuncusuyum, kaptanımız Cumhurbaşkanımız - 1. Resim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve muhalefetin kendisini neden hedef aldığına dair soruya Bakan Fidan "Ben bir takım oyuncusuyum, kaptanımız Cumhurbaşkanımız. Bu takımdaki rolümü en iyi şekilde hayata geçirmeye çalışıyorum. Bu konuyu iç politikada ucuz siyasete malzeme yapmamaya çalışıyoruz" sözleri ile cevapladı.

Bakan Fidan'dan muhalefetin saldırılarına net cevap: Ben takım oyuncusuyum, kaptanımız Cumhurbaşkanımız - 2. Resim

"KARALAMA MAKSATLI OLANLARA BAKMIYORUM"

Fidan "Halkımızın ve partilerin arasında sorular olabiliyor, bunlar önemli. Karalama maksatlı olanlara bakmıyorum" sözlerini kullandı. 

