Trump'tan Rusya'nın Kiev saldırısına 'ilginç' tepki! "Şaşırmadım"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna başkentine düzenlenen Rus füze saldırıları nedeniyle “memnun olmadığını” ancak “şaşırmadığını” açıkladı.

Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın saldırılardan üzüntü duyduğunu belirtirken, iki ülkenin uzun süredir savaş halinde olduğunu hatırlattı.

"KIEV'E SALDIRILARDAN MEMNUN DEĞİLİM!"

Leavitt, “Ukrayna, Ağustos ayı boyunca Rusya’nın petrol rafinerilerinin yüzde 20’sini etkisiz hâle getirdi.

Başkan, bu durumu yakından takip ediyor ve savaş devam ettiği sürece bu ölümlerin süreceğini biliyor; bu yüzden savaşın sona ermesini istiyor” dedi.

Rusya’nın sabah saatlerinde başkent genelinde düzenlediği füze saldırılarında en az 18 kişi, aralarında dört çocuğun da bulunduğu hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko, 29 Ağustos’un Kiev’de yas günü ilan edildiğini duyurdu; bayraklar yarıya indirilecek ve eğlence etkinlikleri iptal edilecek.

"SİVİL HALKA YÖNELİK KORKUNÇ VE KASITLI BİR KATLİAM"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıyı “sivil halka yönelik korkunç ve kasıtlı bir katliam” olarak nitelendirdi. Zelenskiy, birçok konut, ofis ve sivil işletmenin yanı sıra Avrupa Birliği Ukrayna Delegasyonu binasının da zarar gördüğünü belirtti.

Trump’ın Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin beklentileri ise hâlen belirsizliğini koruyor. Kremlin, Putin’in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olmadığını açıklarken, Beyaz Saray da iki tarafın savaşın sona ermesini isteyip istemediğinin kritik olduğunu vurguladı.