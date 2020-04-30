Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da son 24 saatte 5 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 135'e yükseldi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Hannover, Münih ve Kiel bölgelerinden 5 Türk Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Covid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 135'e yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı 162 bin 530'a, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 572'ye çıktı.