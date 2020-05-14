Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın doğusundaki Paktiya vilayetinin merkezi Gardez’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 5’i asker 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Afganistan İçişleri Bakanı Sözcüsü Tariq Aryan ise “Maalesef bu sabah barış ve güvenlik düşmanları, patlayıcı yüklü aracı Gardez şehrinde patlattı” ifadelerini kullandı.



Öte yandan saldırıyı Taliban üstlendi.