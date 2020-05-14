Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte bin 808 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 71 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 114 bin 533'e, ölenlerin sayısının ise 6 bin 854'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede toplam 90 bin 539 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 758 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.