Brezilya’da son 24 saatte 844 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 13 bin 993’e çıktı. Ayrıca ülkedeki vakası sayısı da 13 bin 944 artışla 202 bin 918’e yükseldi. Brezilya böylece vaka sayısı açısından dünyada da altıncı sıraya çıktı. Rusya’da ise virüs salgınında 12 günün ardından bir ilk yaşanarak önceki gün vaka sayısı 10 binin altın düşmüştü. Ancak son açıklanan rakamlarla birlikte vaka sayısı tekrar on binin üzerine çıktı. Toplam vaka sayısı 262 bin 843 olan ülkede son 24 saatte 113 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 2 bin 418'e yükseldi. Rusya'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 4,2 olarak gerçekleşirken, yeni vakaların yüzde 42,5’inde semptom görülmediği ve yaklaşık 256 bin kişinin de gözetim altında tutulduğu belirtildi.