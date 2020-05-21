Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BBC'de yer alan habere göre, eyaletin başkenti Mumbai'de Lokmanya Tilak Hastanesinde, Covid-19 bulaşan kadınlardan 56'sı erkek, 59'u kız olmak üzere 115 bebek dünyaya geldi.

Yetkililer, dünyaya gelen 115 bebekten 3'ünde başlangıçta Covid-19 tespit edildiğini, daha sonraki testlerde bu üç bebeğin de test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.

Öte yandan, virüs bulaşan iki hamile kadınsa hayatını kaybetti. Kadınlardan birinin doğum yapamadan öldüğü kaydedildi.

Hindistan'da Covid-19 vaka sayısı 112 bin 442'ye yükselirken, salgından 3 bin 438 kişi öldü.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra’da vaka sayısı 39 bin 297’ye yükseldi.