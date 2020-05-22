Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 339 artarak 7 bin 16'ya ulaştığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 211'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının de 1907 olduğu belirtildi.

Nijerya'nın 3 bölgesinde, Kovid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının esnetilmesinin ardından vaka sayılarında artışın hızlandığı görülüyor.

- Afrika kıtasında vaka sayısı 100 bine yakalaştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin artarak 99 bin 62'ye yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 85 artışla 3 bin 82'ye ulaştı. Şu ana kadar 39 bin 85 kişi ise sağlığına kavuştu.