Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PIA Sözcüsü Abdu’s- Sattar, Airbus A-320 model uçakta 90 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğunu söyledi. Uçağın düştüğü bölgede birçok bina ve araç hasar görürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri farklı yerlerde çıkan yangını söndürdü. Çalışmalarla 70’den fazla kişinin cesedine ulaşılırken 3 kişinin kazadan sağ kurtulduğu bildirildi. Olay yerinde bulunanlardan da onlarca kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Cinnah Uluslararası Havaalanı (CAA) yetkilileri, uçağın inişe geçmesinden bir dakika önce iletişimin kesildiğini duyurdu.



PİLOT: MOTORU KAYBETTİK, İMDAT

PIA Genel Müdürü Arşad Malik, “Pilot son olarak teknik arıza olduğunu söyledi” bilgisini verdi. Uçakla kule arasında yaşanan görüşmenin kaydı da ortaya çıktı. Kuleden acil iniş izni isteyen pilotun “Motoru kaybettik” dediği duyulurken kuleden “Gövde üzerine iniş izninizi teyit edin” anonsu yapılıyor. Kayıt, pilotun yaptığı “Mayday” (İmdat) çağrısıyla sona eriyor.

Kaza, koronavirüs sebebiyle durdurulan uçuşların tekrar başlamasının hemen ardından geldi. Türkiye ‘kardeş ülke’ Pakistan’ın acısını paylaştı.