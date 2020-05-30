Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk olarak Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünya genelinde altı milyona yakın kişiye bulaşan Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya atılan komplo teorilerinden en dikkat çekeni, ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile ilgili. Geçtiğimiz dönemde ABD Başkanı Trump’ın eski danışmanı Roger Stone, “Bill Gates'in bu salgının ortaya çıkış ve yayılım sürecinde rol oynayıp oynamadığı tartışmaya açık” ifadelerini kullanmış, Gates'in insanlara mikroçip takmak için salgını kullandığını iddia etmişti. Ancak görünen o ki, Bill Gates hakkında ortaya atılan bu iddia ABD’de hatırı sayılır oranda kabul görüyor. Yahoo News için YouGov tarafından düzenlenen ve Cumhuriyetçi Parti’ye oy veren 1.640 yetişkinin katıldığı ankete göre her 100 kişiden 44’ü Bill Gates hakkında ortaya atılan bu iddianın doğru olduğuna inanıyor. Ankete iştirak edenlerin yüzde 26'sı iddialara inanmadığını söylerken yüzde 31'i de emin olmadığını ifade etti.