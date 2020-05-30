Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 33 bin 340'a yükseldi.

Ülkede 3 aydır devam eden Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma Kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

İtalya'da aktif koronavirüs vaka sayısı 2 bin 484'lük düşüşle 43 bin 691'e geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 232 bin 664'e ulaşırken, ülke genelinde son 24 saatte kaydedilen yeni vaka sayısı 416 oldu.

İyileşenlerin sayısı ise bugün 2 bin 789'luk artışla 155 bin 633'e çıktı.

Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 33 bin 340'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş devam ederken, dün 475 olan sayı bugün 450'ye geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 3 milyon 824 bin 621 test yapıldı.