Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 2 bin 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 974 kişide daha Covid-19'a rastlandığı ve ülkedeki toplam vaka sayısının 354 bin 65'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte kaydedilen 2 bin 3 can kaybıyla Hindistan'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 11 bin 903'e çıktığı bildirildi.

Ülkede son bir günde Kovid-19 kaynaklı bildirilen can kayıplarındaki ani artışa, Maharashtra eyaletinde daha önce bildirilmeyen ölümlerin eklenmesinin neden olduğu kaydedildi.

Hindistan'da şimdiye kadar virüs bulaşan 186 bin 935 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak küresel salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyon 266 bine yaklaşırken, 446 binden fazla kişi hayatını kaybetti.