Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre, ülkenin en büyük kenti Auckland'da sabah saatlerinde rutin trafik uygulaması yapan iki polise silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıya uğrayan polislerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Yeni Zelanda Polis Komiseri Andrew Coster düzenlediği basın toplantısında, saldırının normalden farklı bir gelişme beklenmediği sırada meydana geldiğini ve polislerin silahsız olduklarını söyledi.

Saldırganın uzun namlulu silah kullandığını belirten Coster, "Tüm teşkilatımız şok durumunda. Polis ve polis memurlarının ailelerinin alabileceği en kötü haber bu." dedi.

Olayın ardından bölgeyi kordon altına alan polis ekiplerinin başlattığı operasyon sürüyor.

Saldırganın kimliği ve saldırının nedenine ilişkin bilgi vermeyen polis, detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.