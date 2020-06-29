Amerika 1. Futbol Ligi MLS’te 18 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. MLS’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, test çalışmalarının başladığı 4 Haziran’dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucunda 18 oyuncu ve 6 takım personelinde korona virüse rastlandığı belirtildi. Gerçekleşen salgın nedeniyle mart ayında ara verilen MLS’de ligler 8 Temmuz’da başlayacak.
MLS’te 18 futbolcunun korona virüs testi pozitif!
29.06.2020 - 10:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 10:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amerika Birinci Futbol Ligi MLS’te 18 futbolcuda korona virüs tespit edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birinci Futbol Ligi MLS,
714376 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/714376.aspx
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