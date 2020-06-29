Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika 1. Futbol Ligi MLS’te 18 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı. MLS’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, test çalışmalarının başladığı 4 Haziran’dan bu yana gerçekleştirilen testler sonucunda 18 oyuncu ve 6 takım personelinde korona virüse rastlandığı belirtildi. Gerçekleşen salgın nedeniyle mart ayında ara verilen MLS’de ligler 8 Temmuz’da başlayacak.