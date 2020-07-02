Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 34 bin 818'e çıktı.

Ülkede 4 ayı aşkındır süren Covid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 195 düşüşle 15 bin 60'a geriledi. Bugüne kadar Covid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 961'e ulaştı. Son 24 saatte 201 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 366 artışla 191 bin 83'e yükseldi.

Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 30 artarak 34 bin 818'e çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 498 bin 719 test yapıldı.