Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerinin, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletmesinin üzerinden tam 25 sene geçti. Yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda iki oğlunu kaybeden İbisevic ailesi, öldürüldüğünde 23 yaşında olan büyük oğulları Salko İbisevic'in cenazesini soykırımın yıl dönümünde defnedecek. Acılı baba Ahmo İbisevic “Salko'nun bedeninin tamamını bulmak için dokuz yıl uğraştık. Umudumuz kalmadı, bu yüzden kemiklerini toprağa vermeye karar verdik. Bizim için çok zor ancak en azından artık bir mezar taşı var. Öldürüldüğünde 22 yaşında olan diğer oğlumuz Samir'in ise tek bir kemiğini dahi bulamadık. Küçük oğlumuzun acısıyla yaşayacağız” diye konuştu. Yavrularından kalan fotoğraflarla avunduğunu söyleyen anne Zineta İbisevic de “Biz Müslümanlar, Sırplarla aynı mahallede yaşıyorduk. Çocuklarımızı onlardan korumamız gerektiği konusunda kimse bizi uyarmadı” şeklinde konuştu. Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü çerçevesinde 11 Temmuz'da yapılacak anma töreninin ardından kimlik tespiti yapılan dokuz soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilecek.