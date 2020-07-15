Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel kaynaklar, üç Rus askerinin yaralandığı saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park hâlinde bulunduğunu açıkladı. Rus askerî aracı kullanılmaz hâle gelirken, yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırı sonrası ortak devriyenin iptal edildiği bildirildi. İdlib'de silahların susmasını sağlayan anlaşmanın ardından Türkiye ve Rusya orduları birlikte devriye gezmeye başlamıştı. Geçen ay da yine aynı güzergâh üzerinde bombalı saldırı düzenlenmişti. Millî Savunma Bakanlığı, İdlib’de 21’inci Türk-Rus birleşik devriye faaliyeti sırasında gerçekleştirilen saldırıyla ilgili olarak açıklama yayımladı. Açıklamada, saldırıda konvoyda görevli iki araçta kısmı hasar oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.