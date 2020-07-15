Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canberra Büyükelçiliği, Sydney ve Melbourne Başkonsolosluklarında Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma törenleri düzenlendi.

Başkent Canberra ve Sydney’deki törenler vatandaşların yanı sıra çeşitli ülkelerden temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Kovid-19 yasaklarının sıkılaştırıldığı Melbourne’de ise kısıtlı katılımla yapılan tören, Başkonsolosluğun sosyal medya sayfasından canlı yayımlandı.

Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 15 Temmuz’da Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısına maruz kaldığını hatırlatarak, 15 Temmuz 2016 gecesi şehit olanlar için Allah’tan rahmet diledi, gazilere şükranlarını sundu.

Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde hain darbe girişimini bertaraf ederek bir demokrasi mücadelesi verdiğini vurgulayan Karakoç, "15 Temmuz gecesi toplumun tüm kesimleri farklılık gözetmeksizin tek bir amaç etrafında devletine ve demokrasisine sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

"Dünya örgütün gerçek yüzünü anlamaya başladı"

Başarısız hain darbe girişiminin ardından geçen 4 yılda Türkiye’de ve dünyada FETÖ’ye karşı verilen mücadelenin sürdüğünü dile getiren Karakoç, "Türkiye’deki ana omurgasını kaybeden örgüt, yurt dışı yapılanmasıyla ayakta kalmaya çalışmaktadır. FETÖ kendisini lanse etmeye çalıştığı şekilde eğitim ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket değildir." diye konuştu.

FETÖ’nün "Siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğu uluslararası planda anlaşılmaya başlanmıştır." diyen Büyükelçi, "Yürütülen soruşturmalar ve ortaya çıkan kanıtlar ışığında, dünya kamuoyunun da FETÖ’nün gerçek yüzünü anlamaya başladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Örgütün Avustralya dahil mevcut olduğu tüm ülkelerde Türkiye'deki stratejisini izlediğine ve okullar ekseninde kurduğu ağları ekonomik ve siyasi nüfuzunu artırmak için kullandığına dikkati çeken Karakoç, "Gücünü pekiştirmek için her türlü yasa dışı faaliyete başvuran, paralel istihbari ağlar kuran ve demokrasiyi yıkmaya teşebbüs ederek bu yönde masum insanları öldürmekten çekinmeyen bir örgütün varlığı, Avustralya için de ciddi bir tehdittir." dedi.

"FETÖ’yle mücadele Avustralya’nın dört bir yanında kararlılıkla sürüyor"

Büyükelçi Karakoç, FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çabaların uzun soluklu bir mücadele olduğunu ve Avustralya’nın dört bir yanında kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Avustralyalı Türklere FETÖ’nün ülkedeki uzantılarına itibar etmemeleri ve bu yapılardan uzak durmaları çağrısında bulunan Karakoç, şunları kaydetti:

"FETÖ’nün tüm kaynaklarıyla birlikte ortadan kaldırılması için Avustralya’daki tüm dostlarımızla iş birliği yapmaya devam edeceğiz. Bu noktada, ortak evrensel değerleri paylaştığımız Avustralya hükümetine, 15 Temmuz gecesinin hemen ertesinde hükümetimize verdiği destekten dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."