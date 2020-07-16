Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini söyleyen Savunma Bakanı Ben Wallace, “Türkiye’nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2’leri Libya’a nasıl kullandığına bakın. Bu İHA’lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı. Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler. Türkiye’nin İHA’ları oyun değiştirici niteliktedir” dedi.