Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında bilanço giderek ağırlaşıyor. Ülkede Covid-19 salgınında son 24 saatte 606 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 24 bin 915'e yükseldi. Dünya genelinde en fazla vak'a sayısının kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunan Hindistan'da son 24 saatte ise 32 bin 965 yeni vak'a tespit edildi. Ülke genelinde salgının başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vak'a sayısı 968 bin 876’ya ulaştı. Salgının bilançosunun giderek arttığı ülkede koronavirüs yasakları geri getirildi. Ülkenin kuzeyinde yer alan Bihar eyaletinde ilan edilen 15 günlük sokağa çıkma yasağı bugün başladı. Virüse bağlı 174 can kaybının kayda geçtiği Bihar'da toplam 19 bin 284 vak'a kaydedildi. 31 Temmuz’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı, son üç hafta içinde vak'a sayısında endişe verici oranda artış yaşanması üzerine getirildi. Tüm devlet kurumları, özel kurumlar, eğitim kurumları, ibadet yerleri yasak kapsamında kapatılırken, marketler, süt ürünleri satan dükkanlar, manavlar, kasaplar, inşaat ve tarım sektörü ise faaliyetlerine devam edecek.

Bihar Başbakan Yardımcısı Sushil Kumar Modi, son zamanlarda halka açık yerlerde önlem alma konusunda gevşeklik gösterilmesi nedeniyle vak'a sayısında büyük artış yaşandığını ifade etti. Modi, halkı enfeksiyon zincirini kırmak için "irade" göstermeye çağırdı. Vatandaşlardan sosyal mesafenin korunması, maske takılması ve sık sık ellerin yıkanması gibi ihtiyati tedbirlerin alınması isteniyor.

Ülkede Bangalore, Pune, Uttar Pradesh, Maharashtra, Batı Bengal, Tamil Nadu ve Assa eyaletlerinde de sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Halk, gıda alışverişi ve acil sağlık hizmetleri durumunda sokağa çıkılabiliyor.