Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde art arda kaydedilen yüksek sayıdaki Covid-19 vak'alarıyla gündeme gelen Japonya, bugün yeni bir vak'a rekoruna imza attı. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede son 24 saatte 920 Covid-19 vak'ası tespit edildi. Bu sayısının salgının başlangıcından bu yana günlük bazda kaydedilen en yüksek vak'a sayısı olduğu ifade edildi. Başkent Tokyo'da kayda geçen günlük vak'alar da salgının başından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşarak 366'ya yükseldi. Son gelişmeler Japonya’da genelinde korona virüsten enfekte olan kişi sayısını 28 bin 902'ye taşırken, toplam bilançoya daha önce karantina altına alınan gemideki yolcu ve mürettebat ile havaalanı karantinalarında tespit edilen vak'aların dahil olduğu vurgulandı.



Ölü sayısı bin 4'e yükseldi

Bugün Hokkaido eyaletinden 1 kişinin Covid-19'a yenik düştüğünü açıklayan sağlık otoriteleri, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 4'e yükseldiğini bildirdi. Ülke genelinde 55 hastanın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Tatil endişesi

Bugün başlayan ve hafta sonu dahil 4 gün sürecek resmi tatilin virüsün bulaşma oranını arttıracağı endişelerine neden olurken, Tokyo Valisi Yuriko Koike dün yaptığı çağrıyı yineledi. Tokyo sakinlerini tatil süresince evde kalmaya çağıran Vali Koike, dışarı çıkmak zorunda olanları da kendilerini ve toplumu korumak için sorumlu davranmaya davet etti.