Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin corona virüs bütçesi taslağı tartışmalara neden oldu.

Yaklaşık 1 trilyon dolar büyüklüğündeki bütçede para ayrılan kurumlardan biri ise ABD Savunma Bakanlığı: Pentagon.

Bütçede Pentagon'a 8 milyar dolar kaynak ayrıldı. Pentagon'a F-35, C-130j ve P-8 gözetleme uçağı alabilmesi için yüzmilyonlarca dolar kaynak aktarılması planlanıyor.

Ayrıca Pentagon'un yeni bir nakliye gemisi yapması için de bütçe oluşturuldu.

Öte yandan bu masrafların hepsi daha önce Pentagon'a ödenmişti ancak ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın Meksika duvarını finanse edebilmek için bu ihtiyaçları gözden çıkarmıştı.

Kongre'den Meksika duvarı için para alamayan Trump, çareyi Pentagon bütçesini kullanmakta bulmuştu.

Duvar için iptal edilen projelerin yeniden finanse edilmesiyle ABD basınında corona virüs bütçesiyle Meksika duvarının yapıldığı eleştirileri yer aldı.

Demokratlar hazırlanan taslağa, "Milyarlarca dolar corona virüsle ilgisi olmayan programlara veriliyor. Tasarıda çocuk bakımı, yemek kuyrukları ve eğitim konuları için hiçbir şey bulunmuyor" eleştirileriyle itiraz etti.

ABD Başkanı Donald Trump 2016 yılında yapılan seçimlere sınıra kaçak göçü engellemesi için duvar yapacağı sözünü vermişti.

Trump duvarın parasının Meksika tarafından ödeneceğini söylemişti.

Ancak ABD Kongresi'nden duvar için para çıkmayınca, ABD'de federal hükümet bütçenin onaylanmaması nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.