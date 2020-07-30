Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 339 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 3 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Azerbaycan’da son günlerde vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 673 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 31 bin 560’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 441’e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 25 bin 168 oldu. Azerbaycan’da şu ana kadar 717 bin 164 korona virüs testi yapıldı.