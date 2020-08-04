Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD’li bir petrol şirketiyle anlaşma imzaladı. Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarmak, işlemek ve ticaretini yapmayı kapsayan anlaşmaya, ABD Hazine Departmanı’na bağlı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi’nden (OFAC) lisans alan Delta Crescent Energy LLC imza attı. Beyaz Saray’ın bilgisi dahilinde gerçekleşen anlaşma sonrası, Cumhuriyetçi Parti’nin önde gelen isimlerinden olan ve ABD Başkanı Donald Trump’a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham'ın, Şahin Cilo kod adlı teröristbaşı ile görüştüğü belirtildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nun oturumunda, Senatör Graham’a anlaşmanın ‘bir sakıncası olmadığını söylediği’ öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı anlaşmasını, uluslararası hukuku hiçe sayan anlaşmaya ABD'nin destek vermesinin esefle karşılandığını ve kabul edilemez olduğunu açıkladı. YPG/PKK terör örgütünün bu adımla Suriye halkının tabii kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne serdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: Suriye'nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir. ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez.

ESAD: PETROLÜMÜZ ÇALINIYOR

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanlığı da anlaşmaya tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında "İsyancı grupla yapılan anlaşmanın ülkenin kuzeydoğusundaki ham petrolü çalmayı amaçlıyor. Suriye'nin egemenliğinin ihlali anlamına gelen bu anlaşma geçersizdir ve hukuki hiçbir temeli yoktur" ifadelerine yer verildi. İç savaştan önce Suriye günde 380 bin varil petrol üretiyordu. Savaşın ardından Şam yönetimi Fırat Nehri'nin doğusundaki petrol kaynakları açısından zengin Deyrizor bölgesinde kontrolü kaybetti.