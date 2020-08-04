Irak'ın Divaniye kentindeki Al Dalmaj bataklığında onlarca ton balık telef oldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada balık ölümlerinin nedeninin zehirlenmeden kaynaklandığı belirtildi. Son 2 yılda Irak'ın Basra, Babil, Kerbela, Necef ve Divaniye kentlerinde zehirlenmeler nedeniyle on binlerce ton balık telef oldu.
Irak'ta onlarca ton balık telef oldu
04.08.2020 - 09:30 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak'ın Divaniye kentinde onlarca ton balık telef oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Irak,
722593 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/722593.aspx
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