Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan hükümeti, dünkü faciaya yol açan patlayıcıların tutulduğu Beyrut Limanı'nda 2014'ten bu yana depolama, koruma ve denetim işlerini yürüten tüm sorumlular hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı.

Lübnan Sosyal İşler ve Turizm Bakanı Remzi Muşerrefiye, Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed, Göçmen ve Mülteciler Bakanı Gade Şureym ve İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi, hükümetin başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği toplantıdan sonra ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Sosyal İşler ve Turizm Bakanı Muşerrefiye, Beyrut Limanı'ndaki patlayıcılar dosyasından sorumlu olduğu değerlendirilen tüm yetkililere, patlamanın sorumluları belirlenene kadar ev hapsi kararı alındığını belirtti.

Yurt dışına çıkış yasağı da getirildi

Göçmen ve Mülteciler Bakanı Gade Şureym de ev hapsinin 2014 yılından bu yana limandaki patlayıcı madde dosyasındaki depolama, koruma ve denetim işlerini yürütenlere uygulanacağını dile getirdi.

Şureym, söz konusu kişilerin soruşturma tamamlanıp olaydan sorumlu olanlar belirleninceye kadar önümüzdeki 5 gün ev hapsinde olacaklarını kaydetti.

İçişleri Bakanı Muhammed Fehmi de olaya karışan veya ilgisi olanlara yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini söyledi.

Fehmi, patlamayla ilgili soruşturmanın 5 gün süreceğini, şeffaf olacağını ve sorumlulardan hesap sorulacağını söyledi.

Beyrut'taki tüm güçler "Yüksek Askeri Otorite"nin kontrolünde olacak

Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ise başkent Beyrut'ta güvenliği sağlama yetkisini derhal "Yüksek Askeri Otorite"nin devralacağını söyledi.

Abdussamed, iç güvenlik, genel güvenlik, devlet güvenliği, gümrük muhafaza, limanlar ve havalimanı güçleri ve itfaiye de dahil tüm güçlerin "Yüksek Askeri Otorite"nin kontrolünde olacağını belirtti.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre patlamada 135 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve enkaz altında onlarca kayıp bulunduğunu açıklamıştı.