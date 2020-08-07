Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelen Macron, mevkidaşı Mişel Avn ile patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nı ziyaret etti. “Lübnan'ın yalnız olmadığını” söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı “Şu anda Lübnan'a şartsız şekilde yardıma öncelik verilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı. Macron ülkedeki krizin derinliğine vurgu yaparak, bunun Lübnanlı yetkililerle açık bir diyalog vesilesi olduğunu kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Lübnan'a uluslararası yardımın koordine edilmesi için girişim başlatacağı sözünü verdi.

AVN, UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Avn, soruşturmada yardımcı olması için Macron'dan patlamanın uydu görüntülerini istedi. Macron ise en kısa sürede görüntüleri temin edeceği sözünü verdi.