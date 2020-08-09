Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası Lübnan'ın yardımına koşan ilk ülke olmuştu. Hızlı bir şekilde yardım ekiplerini bölgeye gönderen Türkiye, zor günlerinde bu ülkenin yanında olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ve Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş dün Beyrut’a giderek. Cumhurbaşkanı Michel Avn ile görüştü. Patlamayla sarsılan Lübnan'a ilk andan itibaren Türkiye’nin geniş bir arama kurtarma ekibi gönderdiğini hatırlatan Oktay "İki sahra hastanemizle, sağlık ekiplerimizle, TİKA'nın yaklaşık 400 tonluk yardımlarıyla, AFAD'ın, Türk Kızılay'ın ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarıyla Lübnan'da olduk. Heyetimizle gelirken de yine uçağımızda tıbbi malzemeler ve solunum cihazlarıyla geldik”dedi.

TEKRAR İNŞA EDECEĞİZ

Oktay şöyle konuştu: Ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresinde hasar gören binaların tekrar inşası konusunda Türkiye'nin sonuna kadar hazır olduğunu ifade ettik. Lübnan'ın ticari faaliyetlerinin devam ettiği Beyrut Limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'mızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını, büyük ölçekli ticari faaliyetlerde, hem gümrükleme hem de depolama faaliyetlerinde Lübnan'ın hizmetinde olacağını, malzemelerin sonrasında oradan buraya daha küçük gemilerle ve ulaşım araçlarıyla taşınabileceğini, bunun için hazır olduğumuzu ifade ettik. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir. Hangi hasta tedavisini Türkiye'de yaptırmak isterlerse hava ambulanslarımızla Türkiye'ye alacağız ve tedavisini hastanelerimizde yapacağız.

KAMPANYA BAŞLATTIK

Türk Kızılay, felaket bölgesi ilan edilen kentteki ihtiyaçlar için "Beyrut Yaralı, Uzat Elini" çağrısıyla insani yardım kampanyası başlattı. "www.kizilay.org.tr" web adresinden, 168 çağrı merkezinden ve SMS ile 2868'e "YARDIM" yazıp göndererek mesaj başına 10 TL ile destek olunabiliyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da bölgedeki 3 bin 700 kişiye acil yardım ulaştırdı. Sadakataşı ve Deniz Feneri dernekleri de bölgede gıda yardımı dağıttı.

TÜRK VE TÜRKMENİM DİYENE VATANDAŞLIK

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu "Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin de sonuna kadar yanındayız. 'Ben Türk'üm, Türkmen'im' deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır" dedi.