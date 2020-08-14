Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1285 artarak 170.446'ya yükseldi.

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56.821 artışla 5.418.071'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1285 artarak 170.446’ya çıktı.

Ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2.844.000'i, test yapılanların sayısı 68.545.000'i geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3.229.621 vakayla Brezilya, 2.483.567 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 602.721 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 557.137 vakayla Florida ve 540.221 vakayla Teksas takip ediyor.