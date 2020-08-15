Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Ağustos tarihinde saat 17.25 sıralarında Foça ilçesi Aslanburnu mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Bilgi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.