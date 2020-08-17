Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 37.250 artışla 5.569.520'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 513 artarak 173.143'e çıktı.

Ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2.922.000'i, test yapılanların sayısı da 70.983.000'i geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3.340.197 vakayla Brezilya, 2.661.396 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 628.145 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor.

California'yı 573.416 vakayla Florida ve 559.810 vakayla Teksas takip ediyor.