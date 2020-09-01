Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6'sı Batı Şeria, 1'i Gazze'de olmak üzere 7 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 44'ü Gazze'de diğerleri Batı Şeria'da olmak üzere 552 yeni vaka tespit edildiği, 282 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Bu verilerle, Filistin topraklarında toplam can kaybı 180'e, vaka sayısı 30 bin 490'a çıktı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 206 kişide virüs tespit edildiği, 214 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Toplam can kaybının 689'a, vaka sayısının 85 bin 928'e yükseldiği belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 81 bin 24'e ulaştığı aktarıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 3 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 534'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 702 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 85 bin 811, iyileşen hasta sayısının ise 77 bin 657 olduğu kaydedildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, 118 kişinin enfekte olduğu aktarıldı.

Açıklamada, toplam can kaybının 77'ye, vaka sayısının 3 bin 803'e yükseldiği, 1573 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.