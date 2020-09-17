Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Caracas’ta 26 yıldır yaşayan Hayri Küçükyavuz, 6 Aralık’ta yapılacak genel seçimlerden başarıyla çıkması durumunda, ülkenin parlamentosuna seçilen ilk Türk milletvekili olacak.

Karaman doğumlu olan Küçükyavuz, liseden sonra Hollanda’ya gittti. Küçükyavuz “Hollanda’da evlendiğim Venezuelalı eşimle 1994’te Caracas’a taşındık. Şu an Türkiye ile Venezuela arasında ticaret yapıyorum” ifadelerini kullandı. Ülkede MÜSİAD’ın temsilciliğini yapan Küçükyavuz “Türkiye’den iş adamlarını davet ediyoruz, kimse gelmek istemiyor. Eğer parlamentoya girersem iş adamlarına daha fazla güven veririm diye seçimlere aday oldum. Altı parti beni istedi. Popüler Siyaset Birliği Partisinden aday oldum. Seçilme şansım yüksek” dedi.