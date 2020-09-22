AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi
AB Liderler Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi
22.09.2020 - 18:09 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi
Etiketler : ab,
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