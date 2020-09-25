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Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı saldırı: 4 yaralı
25.09.2020 - 13:44 | Son Güncelleme: 25.09.2020 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı bir saldırgan 4 kişiyi yaraladı. Saldırganın kaçtığı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : paris,saldırı,
734422 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/734422.aspx
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