Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hemingway'in romanı ile ünlenen, Goya'nın tabak yıkadığı restoran ayakta kalmak için mücadele ediyor. 1725'ten beri hizmet veren restoran, ünü, birikimi ve kapasitesiyle diğer lokantalara nazaran şanslı olsa da, salgından dolayı büyük kayıplar yaşadı. Normalde günde 600 müşterinin ağırlandığı restoranda sayı 60'a düştü. 75 personelin 63'ü ise artık çalışmıyor. Mekânın aylık kaybı 60 bin avro civarında. Restoran işletmecisi Antonio Gonzalez, "Bu şekilde en fazla 1-2 yıl dayanabiliriz" dedi. MADRİD