Hemingway'in romanı ile ünlenen, Goya'nın tabak yıkadığı restoran ayakta kalmak için mücadele ediyor. 1725'ten beri hizmet veren restoran, ünü, birikimi ve kapasitesiyle diğer lokantalara nazaran şanslı olsa da, salgından dolayı büyük kayıplar yaşadı. Normalde günde 600 müşterinin ağırlandığı restoranda sayı 60'a düştü. 75 personelin 63'ü ise artık çalışmıyor. Mekânın aylık kaybı 60 bin avro civarında. Restoran işletmecisi Antonio Gonzalez, "Bu şekilde en fazla 1-2 yıl dayanabiliriz" dedi. MADRİD
Dünyanın en eski restoranı zorda
29.09.2020 - 06:33 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 06:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa'da koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü İspanya'da, başkent Madrid salgından en fazla etkilenen şehir oldu. Ülkede 40 binden fazla restoran ve eğlence yeri kapandı. Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en eski mekânı olan 295 yıllık "Botin" adlı restoran da krizden nasibini aldı.
Etiketler : dünyanın en eski restorantı,
735223 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/735223.aspx
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