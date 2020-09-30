Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Greenpeace üyeleri, New York'ta, BM Genel Merkezi'nin arka planda görüldüğü Hudson nehri kıyısına Trump ve Bolsonaro'nun buzdan heykellerini koyarak, iki liderin bugün BM'de yapılan Biyo-çeşitlilik Zirvesi'ne katılmamasını eleştirdi.

Nehir kıyısında, açık alana konulan liderlerin buzdan heykelleri kısa sürede erimeye başlarken, protestocular, ''Nesli tükenen yüzler'', ''Krizdeki bir gezegenin ateşini körüklemek'' yazılı pankartlarla küresel ısınmaya karşı acil önlem almayan liderleri eleştirdi.

AA muhabirine konuşan Greenpeace Amerika Kampanya Direktörü James Mumm, ''Bu iki heykel, büyük bir çevresel kriz içindeki gezegenimize karşı duyarsız olan iki yüzü sembolize ediyor. İnsanlığın ihtiyacı olan doğanın yok olmasından sorumludurlar. Okyanuslarımızın en az yüzde 30'unu korumak ve iklime zarar veren emisyonlara son vermek için derhal harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

BM'nin biyo-çeşitlilik hakkında hazırladığı son raporda, biyo-çeşitlilikteki azalmanın önlenemez boyuta geldiği belirtilirken, çiftçilikteki yanlış uygulamalar, aşırı avlanma, ve fosil yakıtların kullanılmaya devam edilmesi gibi nedenlerin bu süreci hızlandırdığı ortaya konuluyor.