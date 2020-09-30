Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Rusya'dan kritik bir çağrı geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile Moskova'da üçlü bir zirve yapmaya hazır olduklarını belirterek iki ülkeye çağrıda bulundu. Bakan Lavrov, bölgedeki sorunun çözümü için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak üçlü zirve için toplantı zemini oluşturabileceklerini duyurdu.