Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 98 bin 678'e yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 821 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 312 bin 584'e çıktı.

Ülkede toplam iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 273 bin 201'e ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya ülkeleri arasında günlük olarak en yüksek vaka ve ölüm sayılarının kaydedildiği Hindistan, toplam vaka sayısında 2'inci, toplam can kaybı sayısında 3'ncü sırada yer alıyor.

- Brezilya

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1031 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1031 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 143 bin 952’ye, vaka sayısı da 33 bin 413 artarak 4 milyon 810 bin 935’e yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 985 bin 628 vaka ve 35 bin 622 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 180 bin 376 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 483 artarak 77 bin 646'ya ulaştı.

Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 53 artışla 743 bin 216'ya çıktı.

Ülkede, bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 533 bin 886 kişi iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.