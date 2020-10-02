Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almaya yönelik Ermenistan’a karşı yürüttüğü operasyonlar 6’ncı gününde devam ediyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan’a ait bir topçu noktasını ve tankı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, topçu noktası ve tankın imha anına dair görüntüleri paylaştı.