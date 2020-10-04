Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da 15 Mayıs’tan bu yana günlük en fazla koronavirüs vakası görüldü. Bugün açıklanan rakamlara göre, son 24 saat içerisinde 10 bin 499 koronavirüs vakası görüldü. Son 24 saat içerisinde 107 kişinin de hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki korona kaynaklı can kaybı sayısı 21 bin 358’e yükseldi. Koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 215 bin 1 oldu.

Hindistan’dan 75 binden fazla yeni vaka

Hindistan’da son 24 saat içerisinde 75 bin 829 koronavirüs vakası kaydedildi. Toplam vaka sayısının 6.5 milyon olduğu ülkede 101 bin 782 kişi hayatını kaybetti. Ülkede koronadan iyileşenlerin orası ise yüzde 83 olarak açıklandı.

Endonezya'da son 6 günün en düşük vaka sayısı

Endonezya Sağlık Bakanlığı ise ülkede günlük koronavirüs vaka sayısını 3992 olarak açıkladı. Bakanlık, son verilerin son 6 günde görülen en düşük vaka sayısı olduğunu vurguladı.

Güney Kore’de 100’ün altında vakanın görüldüğü dördüncü gün

Güney Kore’de koronavirüs sayılarında düşüş gözlendi. 64 yeni vakanın açıklandığı Güney Kore’de, vaka sayısının 100’ün altında kaldığı dördüncü gün olduğu bildirildi.

Meksika'da son 24 saatte vaka sayısı 4863

Meksika’da son 24 saat içerisinde görülen koronavirüs vaka sayısı 4863, can kaybı ise 388 olarak açıklandı. Ülke genelindeki vaka sayısı 757 bin 953’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelinde korona sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 78 bin 880 olarak bildirildi.

İngiltere’de günlük vaka sayısı 10 bini geride bıraktı

İngiltere’de günlük koronavirüs vaka sayısı 10 bini geçti. Açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 872 koronavirüs vakası kaydedildi. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs vaka sayısındaki bu artışın teknik bir sorun nedeniyle bu kadar yüksek olduğu ifade edildi. Cuma günü açıklanan verilere göre, koronavirüs vaka sayısı 6 bin 968 olarak açıklanmıştı.

Nepal Başbakanı Oli’nin 3 danışmanı korona oldu

Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse yakalandığının açıklanmasının ardından bir haber de Nepal’den geldi. Nepal Başbakanı KP Sharma Oli’nin üç danışmanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Danışmanların kendilerini karantinaya aldıkları öğrenildi.