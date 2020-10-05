Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar başarıyla devam ederken, Ermenistan sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Ermenistan tarafından sabah saatlerinde Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı. Ermenistan’ın Azerbaycan’da sivil yerleşim yerlerine saldırdığı anların görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından servis edildi.
Ermenistan ordusu, Berde, Beylegan ve Terter'deki sivil yerleşim yerlerine saldırı düzenledi
05.10.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu sivil yerleşim yerlerine roketle saldırdı. Söz konusu anların görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Etiketler : Ermenistan ordusu,
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