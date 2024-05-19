Afganistan sellerle boğuşuyor! Can kaybı katlanarak artıyor

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mayıs 2024 15:59 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 16:10 - Güncelleme:

Afganistan, Sel Felaketi, Haber

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Afganistan'ın kuzeyinde etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu, Geçen hafta sellerde 350'ye yakın kişinin öldüğü ülkede, bu kez de Faryab vilayetinde 47 kişi hayatını kaybetti.