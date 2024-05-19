Afganistan sellerle boğuşuyor! Can kaybı katlanarak artıyor
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Afganistan'ın kuzeyinde etkili olan kuvvetli sağanak sele neden oldu, Geçen hafta sellerde 350'ye yakın kişinin öldüğü ülkede, bu kez de Faryab vilayetinde 47 kişi hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Afganistan, aynı felaketle bir kez daha sarsıldı. Ghor vilayetinde dün 50 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir kötü haber de Faryab vilayetinden geldi.
Faryab Enformasyon Dairesi Başkanı Shamsudden Muhammedi, vilayeti vuran selde en az 47 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Muhammedi, ilk belirlemelere göre 300 evin de yıkıldığını belirtti.
BİNLERCE HAYVAN TELEF OLDU
Sel felaketine dair dün açıklamalarda bulunan Ghor vilayeti polis sözcüsü Abdul Rahman Badri, vilayette son 24 saatte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini, can kaybının artmasının beklendiğini söylemişti.
Sözcü Badri, "Bu korkunç sel felaketleri binlerce büyükbaş hayvanı da öldürdü. Yüzlerce hektar tarım arazisini, yüzlerce köprü ve menfezi, binlerce ağacı yok etti" ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan, geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde Baghlan'da 315, Takhar'da 20, Ghor'da 7, Badakhshan'da 2 olmak üzere 344 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı