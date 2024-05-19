İsmail Kartal'dan derbi sonrası Aziz Yıldırım'a Mourinho sitemi! 'Allah'a havale ediyorum'

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanından 3 puanla döndü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalar yaptı. Kartal, "Bir derbi öncesinde hocayla anlaşmalar, açıklamalar Fenerbahçelilere yakışmaz. Onları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün golüyle 3 puana uzandı. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalar yaptı. Kartal, Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım'ın, seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim sözleri hakkında konuştu.

İsmail Kartal şu ifadeleri kullandı:

OYUNCULARIMI ALINLARINDAN ÖPÜYORUM

"Bu gece burada bir tarih yazıldı. Galatasaray'ı 21 maç sonra kendi evinde yenen takım biz olduk. Çok iyi bir futbol oynadık, çok iyi bir karakter ortaya koyduk. Sezon başından beri sosyal medya troll'lerinin yaptığı saldırılara karşı hep dik durduk. Buraya gelene kadar kendi işimizi yaptık, bu akşam da burada neler oldu. Herkes şahit oldu. Oyuncularımı alınlarından öpüyorum."

ALLAH'A HAVALE EDİYORUM

İsmail Kartal yeni teknik direktör görüşmeleri hakkında; "İstanbulspor maçında bütün Fenerbahçe taraftarlarımızı davet ediyorum. Şampiyonluk maçına gelsinler. Ben inanıyorum, biz şampiyon olacağız. Beni düşürmeye çok çalıştılar. İçeriden ve dışarıdan. En son teknik direktör haberleri geldi. Ben dik durdum. Oyuncularımı demorolize ettiler. Derbi öncesi hocayla anlaşma gibi konular Fenerbahçe'ye yakışmaz. Onları Allah'a havale ediyorum." açıklamasında bulundu.