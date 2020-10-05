Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı karşı saldırısını sürdürürken, Ermenistan ise Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'ye füzelerle saldırdı. Ermenistan ordusu bugün Gence şehrinde işlek bir noktada yer alan AVM’ye füze ile saldırdı. Alışveriş merkezinin kullanılamaz hale geldiği görüntülendi.
Ermenistan, Gence’de AVM’yi vurdu
05.10.2020 - 17:47 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ermenistan ordusunun Gence’ye saldırması sonucu bir alışveriş merkezi (AVM) kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,Ermenistan,AVM,saldırı,
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