Askeri üniformalılardan darbe girişimi! 'Engelledik' diyen ordu sözcüsünden sükunet çağrısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu, sabahın erken saatlerinde başlayan bir darbe girişiminin güvenlik güçleri tarafından bastırıldığını açıkladı.

Başkent Kinşasa'da askeri üniformalı silahlı kişiler ile Kongo Devlet Başkanı'nın yakın bir müttefikinin korumaları arasında çıkan ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan çatışmanın ardından ordu, 'bir darbeyi engellediğini' ve aralarında birkaç yabancının da bulunduğu failleri tutukladığını açıkladı.

SÜRGÜNDEKİ LİDERLE BAĞLANTILI ÇIKTILAR

Yerel medya önce silahlı kişileri Kongolu askerler olarak tanımladı ancak daha sonra bu kişilerin Facebook'ta Devlet Başkanı Felix Tshisekedi'yi tehdit eden bir video yayınlayan bir grup olduğunu ve sürgündeki muhalif lider Christian Malanga ile bağlantılı olduklarını bildirdi.

VATANDAŞLARA 'SÜKUNET ÇAĞRISI'

KDC Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Sylvain Ekenge, darbeye kalkışan grubun etkisiz hale getirildiğini belirterek vatandaşlara 'sükunet çağrısı' yaptı.

Ulusal basındaki haberlere göre ise başkent Kinşasa'nın Goma bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çatışmalar yaşandı ve 3 silahlı kişi öldürüldü.