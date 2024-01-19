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    Burkina Faso'da darbe üstüne darbe! Cuntacıların mevcut cuntacıyı devirme girişimi engellendi

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Siyasi istikrarın sağlanamadığı Burkina Faso'da bir darbe girişimi daha gerçekleşti. 2022'de darbeyle başa geçen İbrahim Traore hükümetini devirmeye çalışan çete üyelerinin darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Burkina Faso yönetimi, darbeyi planlayan çetenin çökertildiğini duyurdu.

    Burkina Faso&#039;da darbe üstüne darbe! Cuntacıların mevcut cuntacıyı devirme girişimi engellendi
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Burkina Faso'da hükümeti devirmeye çalışan çetenin çökertildiği bildirildi.

    DARBECİ YÜZBAŞIYA DARBE GİRİŞİMİ

    Hükümet Sözcüsü Jean-Emmanuel Ouedraogo, yaptığı açıklamada, 14 Ocak'ta geçiş hükümetine karşı darbe planlayan çete üyelerinin yakalandığını duyurdu.

    Ouedraogo, darbe girişiminde bulunan çetede birçok askeri personel, sivil ve aktivistin yer aldığını, soruşturma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

    Mevcut geçiş hükümetinin lideri İbrahim Traore, 30 Eylül 2022'de darbeyle başa gelen Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirerek cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

    Burkina Faso'da darbe üstüne darbe! Cuntacıların mevcut cuntacıyı devirme girişimi engellendi

    Damiba da dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Burkina FasoDarbe
    Haberler > Dünya > Burkina Faso'da darbe üstüne darbe! Cuntacıların mevcut cuntacıyı devirme girişimi engellendi
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