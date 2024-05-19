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Havada korku dolu anlar! Uçağın motoru alev aldı, acil iniş yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Havada korku dolu anlar! Uçağın motoru alev aldı, acil iniş yaptı
Hindistan, Kerala, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'dan havalanan bir uçak, motorlarından birinin alev alması üzerine kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı.

 

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru şehrindeki havalimanında Air India Express havayolu firmasına ait bir uçak, Kerala eyaletindeki Kochi kentine seyahat etmek üzere havalandı.

ACİL İNİŞ İÇİN YÖNLENDİRİLDİ

Kalkıştan dakikalar sonra, uçağın motorlarından birinin alev aldığı tespit edildi. Havalimanını işleten firmanın yetkilileri, uçağın kalkış yaptığı havalimanına acil iniş için yönlendirildiğini aktardı.

Acil iniş yapan uçaktaki yangın kısa sürede söndürülürken, uçaktaki 179 yolcu ve 6 kişilik mürettebat herhangi bir yara almadan tahliye edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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