Havada korku dolu anlar! Uçağın motoru alev aldı, acil iniş yaptı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Mayıs 2024 15:04 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 15:05 - Güncelleme:

Hindistan, Kerala, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Hindistan'dan havalanan bir uçak, motorlarından birinin alev alması üzerine kalkış yaptığı havalimanına acil iniş yaptı.