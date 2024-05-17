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AK Parti Milletvekili Erol Keleş, uçakta kalbi duran hastayı hayata döndürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AK Parti Milletvekili Erol Keleş, uçakta kalbi duran hastayı hayata döndürdü
Kalp Masajı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran bir vatandaşı kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Dün gece saat 01:45’te Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun kalbi durdu. Kalbi duran vatandaşa ilk müdahale aynı uçakta bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş’den geldi.

KALP MASAJI YAPTI

Milletvekili Keleş, kalbi duran hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından havaalanına iniş yapıldı. Önceden haber verilmesi üzerine havalimanında sağlık ekipleri hazır bulunarak vatandaş hastaneye kaldırıldı.

AK Parti Milletvekili Erol Keleş, uçakta kalbi duran hastayı hayata döndürdü - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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