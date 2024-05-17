AK Parti Milletvekili Erol Keleş, uçakta kalbi duran hastayı hayata döndürdü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta kalbi duran bir vatandaşı kalp masajı yaparak hayata döndürdü.
Dün gece saat 01:45’te Ankara-Elazığ seferini yapan uçakta bir yolcunun kalbi durdu. Kalbi duran vatandaşa ilk müdahale aynı uçakta bulunan AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş’den geldi.
KALP MASAJI YAPTI
Milletvekili Keleş, kalbi duran hastaya kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Hastanın kendine gelmesinin ardından havaalanına iniş yapıldı. Önceden haber verilmesi üzerine havalimanında sağlık ekipleri hazır bulunarak vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı