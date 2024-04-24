Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tarihçi İlber Ortaylı, uçakta fenalaştı

Tarihçi İlber Ortaylı, uçakta fenalaştı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Tarihçi İlber Ortaylı, uçakta fenalaştı

Gündem Haberleri

Tarihçi İlber Ortaylı, İzmir'den İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta fenalaştı. Tansiyon problemi yaşayan tarihçinin sağlık durumu nedeniyle uçakta rötar yaşandı. Yapılan müdahale sonrası Ortaylı'nın iyi olduğu öğrenildi.

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı İzmir İstanbul uçağında rahatsızlandı. 

Twitter'daki Hava Sosyal Medya isimli hesabında haberine göre; Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu akşam THY ait uçakla İzmir’den İstanbul’a dönmek için uçakta hazır bulundu.

Ancak Ortaylı’nın tansiyon problemi yaşaması sebebiyle kaptan kalkışı iptal etti uçağı yeniden kapıya döndürdü.

Doktor tarafından yapılan kontrollerde İlber Ortaylı’nın tansiyon sorunu sebebiyle kendini iyi hissetmediği belirlendi ve yapılan müdahale ve kontrol sonrasında uçmasında bir engel bulunmadı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Bahar dizisi Gülçiçek karakterini canlandıran Füsun Demirel’in biyografisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elon Musk hâlâ temsilci atamadı! Bakan Uraloğu'ndan X için yeni yaptırım sinyali - GündemBakan Uraloğu'ndan X için yeni yaptırım sinyaliCHP lideri Özel'den "erken seçim" açıklaması: "Çağrım yok ama millet isterse ilk kişiyim" - Gündem"Erken seçim çağrım yok"Kamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardı - GündemKamyon şoförünün hayatını yemek molası kurtardıSokak ortasında 3 kişiyi darp edenler serbest bırakıldı - GündemSokak ortasında 3 kişiyi darp edenler serbest bırakıldıBakan Güler'den Alman lidere döner göndermesi: "İşi bitsin, Eurofighter'ı soracağız" - Gündem"İşi bitsin, Eurofighter'ı soracağız"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "yeni anayasa" çağrısı - Gündem"Haftaya temaslara başlayacağız"
Sonraki Haber Yükleniyor...